Детали видео Киевляне высказались по поводу "неполноценных детей" Кличко.

2020-04-13 18:27 297

Жители украинской столицы высказали сомнения по поводу действий Виталия Кличко в обстановке борьбы с эпидемией. Такой вывод следует из опроса, проведенного журналистами Новости Украины – From-UA на улицах Киева.



Одним из поводов послужил очередной ляп столичного градоначальника, который, выступая на брифинге для журналистов по ситуации с коронавирусом в украинской столице, назвал COVID-положительных несовершеннолетних пациентов «неполноценными».



«Среди больных – двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», - рассказал Кличко.



Материал о «Неполноценных детях Кличко» вызвал небывалый ажиотаж и волну гнева в адрес столичного градоначальника. В связи с этим корреспонденты Новости Украины - From-UA провели собственный, небольшой опрос киевлян.



Как они относятся к мэру Кличко и что думают по этому поводу - смотрите ниже:

Ранее блогер Евгений Хурсин раскритиковал Виталия Кличко за то, что тот «судя по всему при подсказке таких же малоадекватных как и он сам, советников развесил по городу борды, на которых он с улыбкой (с улыбкой, Карл) сообщает что "досить шастать" (хватит шастать)».