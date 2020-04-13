Детали видео Киевляне высказались по поводу "неполноценных детей" Кличко.

2020-04-13 18:27 297
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Жители украинской столицы высказали сомнения по поводу действий Виталия Кличко в обстановке борьбы с эпидемией. Такой вывод следует из опроса, проведенного журналистами Новости Украины – From-UA на улицах Киева.

Одним из поводов послужил очередной ляп столичного градоначальника, который, выступая на брифинге для журналистов по ситуации с коронавирусом в украинской столице, назвал COVID-положительных несовершеннолетних пациентов «неполноценными».

«Среди больных – двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», - рассказал Кличко.

Материал о «Неполноценных детях Кличко» вызвал небывалый ажиотаж и волну гнева в адрес столичного градоначальника. В связи с этим корреспонденты Новости Украины - From-UA провели собственный, небольшой опрос киевлян.

Как они относятся к мэру Кличко и что думают по этому поводу - смотрите ниже:

Ранее блогер Евгений Хурсин раскритиковал Виталия Кличко за то, что тот «судя по всему при подсказке таких же малоадекватных как и он сам, советников развесил по городу борды, на которых он с улыбкой (с улыбкой, Карл) сообщает что "досить шастать" (хватит шастать)».

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кличко раскрыл реальные цифры по зараженным Covid-19 в Киеве

2020-04-09 13:43 768

Когда дети пойдут в школу: появились важные уточнения по новым правилам карантина

2020-04-05 15:00 34818

Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет, много детей и докторов

2020-04-02 12:16 720

Коронавирус в Киеве и области - Кличко озвучил тревожную статистику

2020-03-31 16:30 807

Еще новости в разделе "Детали"

видео Киевляне высказались по поводу "неполноценных детей" Кличко.

2020-04-13 18:27 297

Boeing впервые за 58 лет останавливает выпуск самолетов из-за пандемии

2020-04-09 14:15 1248

Лимоны только для своих! Турция срочно перекрыла экспорт цитрусовых

2020-04-09 12:41 951

Впервые за нарушение правил карантина гражданина лишили паспорта

2020-04-09 09:14 1257
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

видео Киевляне высказались по поводу "неполноценных детей" Кличко. 2020-04-13 18:27 297
Boeing впервые за 58 лет останавливает выпуск самолетов из-за пандемии 2020-04-09 14:15 1248
Лимоны только для своих! Турция срочно перекрыла экспорт цитрусовых 2020-04-09 12:41 951
Впервые за нарушение правил карантина гражданина лишили паспорта 2020-04-09 09:14 1257

Лента

видео 22:00 Реакторы в дыму - что происходит в охваченном пожарами Чернобыле
21:30 Почему одноразовые перчатки не спасают, а заражают
21:00 В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса нового вида
20:30 США приблизились к пику пандемии коронавируса
20:06 Песах, Пасха, Рамадан. Как церкви и общины в Украине уходят на карантин
19:30 В Институте молекулярной биологии забили тревогу из-за критической ситуации с тестами на коронавирус
19:00 В Китае назвали сроки второй волны пандемии коронавируса в мире
18:30 Ситуация в зоне отчуждения значительно ухудшилась
видео 18:27 Киевляне высказались по поводу "неполноценных детей" Кличко.
18:00 Луч надежды: в Испании обнародовали обнадеживающие данные по коронавирусу