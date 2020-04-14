Спорт УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы

2020-04-15 13:44 213

В УЕФА и Ассоциации европейских клубов намерены сократить количество матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в случае возобновления сезона.

Как сообщает Cadena SER, возобновление национальных турниров УЕФА отдает местным организациям. Каждый чемпионат начнется тогда, когда это позволят условия в стране.

Так, немецкая Бундеслига может возобновиться уже в мае. Остальные топ-чемпионаты планируются на июнь-июль. Новый сезон начнется в сентябре.

А вот оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы доиграют после завершения чемпионатов. Причем команды будут играть один матч на нейтральном поле вместо двух. Отметим, что донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы на выезде обыграл "Вольфсбург".

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