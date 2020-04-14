Спорт УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы

2020-04-15 13:44 213
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В УЕФА и Ассоциации европейских клубов намерены сократить количество матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в случае возобновления сезона.

Как сообщает Cadena SER, возобновление национальных турниров УЕФА отдает местным организациям. Каждый чемпионат начнется тогда, когда это позволят условия в стране.

Так, немецкая Бундеслига может возобновиться уже в мае. Остальные топ-чемпионаты планируются на июнь-июль. Новый сезон начнется в сентябре.

А вот оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы доиграют после завершения чемпионатов. Причем команды будут играть один матч на нейтральном поле вместо двух. Отметим, что донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы на выезде обыграл "Вольфсбург".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, будь в курсе всех спортивных событий 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Границы откроют в последнюю очередь. Евросоюз объяснил, как будет выходить с карантина

2020-04-15 17:00 60

В ВОЗ озвучили серьезные опасения - иммунитет к Covid-19 вырабатывается не у каждого

2020-04-15 13:12 234

В США рекордно возросло число смертей от COVID-19 - лидирует Нью-Йорк

2020-04-15 11:40 249

Кличко рассказал, как изменятся условия карантина в Киеве после Пасхи

2020-04-15 09:44 306

Еще новости в разделе "Спорт"

УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы

2020-04-15 13:44 213

Изменены правила футбола: как теперь засчитывают игру рукой и офсайд

2020-04-09 12:44 873

В УЕФА сделали важное заявление по Евро-2020

2020-03-15 12:00 3216

видео Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов

2020-03-14 11:30 3651
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы 2020-04-15 13:44 213
Изменены правила футбола: как теперь засчитывают игру рукой и офсайд 2020-04-09 12:44 873
В УЕФА сделали важное заявление по Евро-2020 2020-03-15 12:00 3216
видео Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов 2020-03-14 11:30 3651

Лента

17:00 Границы откроют в последнюю очередь. Евросоюз объяснил, как будет выходить с карантина
16:30 Названы новые сроки весеннего призыва
16:20 Повышение цен на еду и лекарства: список товаров, которые попали под указ Кабмина
15:46 Как не стать жертвой мошенников во время карантина - советы банкиров
фото 15:14 Раскрыта тайна самого необычного астероида - Оумуамуа под туманной оболочкой скрывает...
14:43 МВФ списал долги десяткам бедных стран - Украина в этот список не попала
14:16 Украина закрыла пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией
13:44 УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы
13:12 В ВОЗ озвучили серьезные опасения - иммунитет к Covid-19 вырабатывается не у каждого
12:41 Какие смертельно опасные осложнения дает COVID-19 - МОЗ раскрыл правду