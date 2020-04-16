Политика Закон о едином счете для уплаты налогов и сборов уже подписан - что изменится

2020-04-16 13:11 207
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Владимир Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Цель закона - введение единого счета для уплаты налогов и сборов, что должно решить многие технические проблемы при перечислении этих платежей, оптимизировать работу налоговых органов и упростить жизнь бизнесу.

Данный закон Рада приняла во втором чтении и в целом 4 октября прошлого года. Но президент Украины Владимир Зеленский ветировал его. Поскольку 8-я поправка этого документа вызвала значительное возмущение среди производителей табачной отрасли, из-за чего даже приостанавливали производство на нескольких фабриках. В результате недовыполнения плана по сбору акцизного налога составило около 3 млрд грн.

Президент предложил удалить эту поправку по регулированию наценки для оптовых и розничных структур, которые осуществляют продажу сигарет. Соответственно Рада поддержала это предложение.

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