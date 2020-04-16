Коронавирус фото МИД Китая впервые отреагировал на обвинения в искусственном создании COVID-19

2020-04-17 10:14 336

В МИД Китая впервые отреагировали на обвинения в том, что сами создали смертельный коронавирус и случайно его выпустили на волю. Так, дипломаты заявили, что нет никаких научных доказательств, что новый коронавирус "утек" из лаборатории в Ухане.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.

"Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств", - заявил на брифинге о фициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Телеканал сообщает, что созданием вируса Китай "хотел показать насколько способности государства в борьбе с вирусом превышают возможности США и других западных стран".

Источник Fox News считает, что пандемия коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

Ранее международная группа исследователей пришла к выводу, что коронавирус является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном.

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце 2019 года в Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

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