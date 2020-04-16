Коронавирус Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате: подробности

2020-04-16 18:30 198
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По состоянию на 16 апреля остается неясным, когда возобновятся национальные футбольные первенства в Европе, а также матчи еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы. По этому случаю в УЕФА выступили с предложением доиграть главный клубный турнир Европы Лигу чемпионов в непривычном формате.

Как сообщает западная пресса, УЕФА рассматривает вариант завершения розыгрыша данного турнира в формате мини-турнира. По предварительным данным, он должен пройти в августе.

Источники в УЕФА сообщают, что мини-турнир будет проводиться в одном месте. Не исключено, что матчи будут сыграны в Стамбуле, где должен был состояться финал. Также авторы идеи предложили проводить оставшиеся раунды плей-офф в формате одного матча.

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