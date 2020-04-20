фото-видео видео САМЫЕ ЭПИЧНЫЕ РЕКОРДЫ ГИННЕСА: в это сложно поверить

2020-04-21 08:11 126
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Во время затянувшегося карантина, который по всей видимости закончится еще нескоро, для многих спасением от скуки стал интернет.

В Сети действительно можно смотреть онлайн много интересного, невероятного, удивительного. Предлагаем посмотреть подборку самых эпических рекордов, которые попали в знаменитую Книгу Гиннеса. В это сложно поверить, разумеется, если сам не увидишь.

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фото-видео

видео САМЫЕ ЭПИЧНЫЕ РЕКОРДЫ ГИННЕСА: в это сложно поверить 2020-04-21 08:11 126
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