фото-видео видео САМЫЕ ЭПИЧНЫЕ РЕКОРДЫ ГИННЕСА: в это сложно поверить

2020-04-21 08:11 126

Во время затянувшегося карантина, который по всей видимости закончится еще нескоро, для многих спасением от скуки стал интернет.

В Сети действительно можно смотреть онлайн много интересного, невероятного, удивительного. Предлагаем посмотреть подборку самых эпических рекордов, которые попали в знаменитую Книгу Гиннеса. В это сложно поверить, разумеется, если сам не увидишь.

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