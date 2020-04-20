Коронавирус фото В Украине стартовала антидиверсионная операция - выслеживают поджигателей

2020-04-20 15:16 129
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Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров, сообщил в понедельник, 20 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, накануне во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили четыре "феномена" на площади около 100 метров. Их быстро потушили. Министр опубликовал фото такого очага.

"Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - сообщил министр.

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"Все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию", - написал Аваков.

В МВД создана специальная группа по борьбе с поджогами, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию.

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