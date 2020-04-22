Коронавирус фото Медики выявили необычное осложнение коронавируса: гормональный сбой и почернение кожи

2020-04-22 21:30 393

Вирус глубоко распространяется в организме.

Коронавирус вызывает некоторые осложнения, включая почернение кожи. Врачи в Китае установили, что данное изменение является следствием гормонального сбоя из-за повреждения инфекцией печени.

Названный эффект, вызывающий изменение цвета кожного покрова, связан с тем, что вирус глубоко распространяется в организме, проникая в том числе во внутренние органы. Врачи Ю Фан и Ху Вейфенг заразились COVID-19, контактируя с больными, которые находились в Центральной больнице провинции Ухань, пишет. Специалисты заболели в январе нынешнего года, в скором времени кожа у медиков почернела, пациентов стали мучить ночные кошмары.

Преодолеть сложности помогла помощь, которую заразившимся медикам оказывали их коллеги. Ю Фан, когда пришёл в сознание после кризиса и узнал, что с ним произошло, испугался, так как его кожа значительно почернела. Победить опасный недуг удалось благодаря использованию метода экстракорпоральной мембранной оксигенации, который предусматривает активное насыщение крови кислородом.

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