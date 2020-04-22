Коронавирус видео "Это хаос". Зеленский хочет сократить количество правоохранительных структур в Украине

2020-04-22 19:30 246
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Владимир Зеленский расчитывает в результате перезагрузки системы сократить количество правоохранительных органов в Украине, поскольку он и сам не понимает для чего нужны сразу пять таких структур. Об этом он рассказал в фильме "Год президента Зеленского".

"Это хаос. Правоохранительный хаос. Когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека, и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники, авторитеты, все бандиты сядут в тюрьму", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что если новый генпрокурор Ирина Венедиктова не покажет хорошего результата, то ей тоже найдут замену.

 

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