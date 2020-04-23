Экономика На сколько с этом году подешевеет гривна - прогноз, на который ориентируются банкиры

2020-04-24 09:12 42

В 2020 году курс гривны упадет на 25%, считают аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings. Об этом говорится в прогнозе на сайте агентства.

Как отмечается, после укрепления на 14% по отношению к доллару в 2019 году, гривна резко обесценилась в середине марта, отражая повышенное неприятие риска и связанный с паникой спрос на иностранную валюту.

При этом Нацбанк позволил обменному курсу скорректироваться, но вмешался, чтобы сгладить резкие колебания: чистые продажи в марте составили 2,2 млрд долларов.

Тем не менее, НБУ вернулся к позиции чистого покупателя валюты в течение последних трех недель, напомнили в Fitch.

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