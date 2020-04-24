Коронавирус Стукачество и репрессии: как крымчане живут в оккупации в условиях карантина

2020-04-25 00:08 156
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Несмотря на то, что официально в Крыму нет тотального карантина, социальная активность находится под строгим контролем. Больше всего контролируют тех, кто недавно побывал за границей или на материковой части Украины.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

 О сегодняшних реалиях на оккупированном полуострове рассказывают местные жители.

"В середине марта с мужем и ребенком выехали в Киев по делам. Возвращались в Крым 28 марта, когда уже объявили об угрозе эпидемии. На "границе" (административная граница АРК и Херсонской области, - "Апостроф") российские пограничники детально расспрашивали, куда мы ездили, не выезжали ли с территории Украины куда-либо. Потом вручили нам постановление, в котором было написано, что мы на основании российского закона о санитарной охране должны на две недели самоизолироваться. Пока мы сидели дома, к нам несколько раз приходили из городской администрации, Роспотребнадзора и детской поликлиники. Детально интересовались, как мы себя чувствуем, и нет ли каких-то симптомов", - рассказала жительница Бахчисарая Евгения.

Другая крымчанка сообщила, что среди местных жителей в ходу доносы друг на друга.

 "На прошлой неделе соседка (такая же пенсионерка, как и я) вышла из дому по каким-то срочным делам. Кто-то из местных это увидел и "настучал". Через 20 минут к ее дому подъехал наряд полиции. Вызвонили ее по телефону, заставили вернуться. На месте выписали штраф за "незаконный" выход из дома", - рассказала жительница симферопольского микрорайона "Белое" Галина Ивановна.
 
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