Стукачество и репрессии: как крымчане живут в оккупации в условиях карантина

Несмотря на то, что официально в Крыму нет тотального карантина, социальная активность находится под строгим контролем. Больше всего контролируют тех, кто недавно побывал за границей или на материковой части Украины.
Об этом говорится в материале "Апострофа".
"В середине марта с мужем и ребенком выехали в Киев по делам. Возвращались в Крым 28 марта, когда уже объявили об угрозе эпидемии. На "границе" (административная граница АРК и Херсонской области, - "Апостроф") российские пограничники детально расспрашивали, куда мы ездили, не выезжали ли с территории Украины куда-либо. Потом вручили нам постановление, в котором было написано, что мы на основании российского закона о санитарной охране должны на две недели самоизолироваться. Пока мы сидели дома, к нам несколько раз приходили из городской администрации, Роспотребнадзора и детской поликлиники. Детально интересовались, как мы себя чувствуем, и нет ли каких-то симптомов", - рассказала жительница Бахчисарая Евгения.
Другая крымчанка сообщила, что среди местных жителей в ходу доносы друг на друга.