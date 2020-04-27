Курьезы В Бельгии призвали есть в два раза больше картофеля во время пандемии

2020-04-27 12:44 177
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Ассоциация производителей картофеля Бельгии призвала граждан есть вдвое больше картофеля фри во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать производителей, сообщает CNN.

Бельгийцев просят есть дополнительную порцию картофеля фри каждую неделю во время пандемии коронавируса, так как производители картофеля рискуют уничтожить излишки запасов из-за спада спроса, вызванного закрытием ресторанов.

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Если станут есть больше картофеля, это позволит сохранить ее от уничтожения. Избыток на данный составляет 750 тысяч тонн. Обычно, бельгийцы едят картофель фри раз в неделю.

Бельгия является крупнейшим производителем замороженного картофеля фри в мире, она экспортирует ее в 160 стран мира.

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