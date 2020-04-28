Политика Делаем это для украинцев: Зеленский подписал закон о рынке земли

2020-04-28 17:30 201

Во вторник, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытию рынка земли, принятый Верховной Радой 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Закон предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Также ожидается, что закон позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую ​​возможность получат юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они будут иметь возможность покупать 10 000 гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. В подписанном законе указано, что вопрос, предоставлять иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

В Офисе президента подчеркнули, что также закон будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.

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