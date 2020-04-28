Коронавирус видео Главный санврач назвал условие ускоренной отмены карантина в Украине

2020-04-28 20:30 222
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В Министерстве здравоохранения Украины считают, что коронавирус COVID-19 будет сезонным заболеванием, а летом количество больных уменьшится - это может ускорить отмену карантина.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Он отметил, что ослабление карантина состоится после стабилизации ситуации в стране с количеством зараженных. По словам Ляшко, если будет резкое снижение заболеваемости, то "возможно, мы будем перепрыгивать через два или даже через три этапа выхода из карантина".

 

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