Коронавирус видео Карантин в Украине продлили до 22 мая, но отменили многие ограничения и запреты

2020-05-04 15:14 195
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Правительство на внеочередном заседании приняло решение смягчить карантинные ограничения в Украине с 11 мая. Чиновники четко обозначили, какие именно ограничения будут отменены. В частности, с этого дня заработает часть объектов индустрии красоты, откроют парки, скверы и зоны отдыха. Также в список объектов, которые смогут возобновить свою работу с 11 мая, вошла часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.

Так, с 11 мая откроют:

  • парки, скверы, зоны отдыха
  • парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны
  • летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности
  • работу общепита на вынос
  • оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме ТРЦ)
  • предприятия бытового обслуживания населения
  • музеи и библиотеки
  • стоматологии
  • работу адвокатов, аудиторов, нотариусов
  • тренировки командных видов спорта для профессиональных команд

При этом карантин в Украине продлили до 22 мая. Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании. 

Такое решение премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил необходимостью дать бизнесу неделю на подготовку возобновления деятельности.

"Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас в Украине", - отметил Шмыгаль.

Минздрав разработает критерии адаптивного карантина для регионов с высокими показателями заболеваемости коронавирусом и условия для учреждений, которые возобновят работу в рамках смягчения ограничений, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нужно четко обозначить механизм ограничений, которые будут обязательными в тех учреждениях, которые мы откроем. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции и всего остального", - сказал он.

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Соблюдение этих обязательных ограничений будет жестко контролироваться Госпродпотребслужбой, Нацполицией и местными властями.

"Мы в состоянии четко сформировать критерии адаптивного карантина, где есть уровень заболеваемости на 100 тыс. населения и есть нагрузка на медсистему, количество пациентов в палатах интенсивной терапии. Мы видим критерии, они достаточно четкие", - сказал Степанов.

В свою очередь, главный санврач Виктор Ляшко отметил, что выраженной тенденции к снижению заболеваемости не наблюдается.

"Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской. Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях", - сказал Ляшко.

На данный момент загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.

"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая", – пояснил Ляшко.

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