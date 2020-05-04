Коронавирус видео Зеленский напугал прогнозом по коронавирусу в случае отмены карантина: озвучены цифры

2020-05-04 18:30 285
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Преждевременная отмена карантина, по словам президента, приведет к 120 тысячам смертей от коронавируса в 2020 году.

Полная отмена карантина на теперешнем этапе приведет к 120 тысячам смертей в Украине до конца года. Об этом в своем видеообращении в понедельник, 4 мая, сказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что Украине удалось избежать жесткого сценария заболевания коронавирусом из-за своевременно введенного карантина и призвал его придерживаться.

Вместе с тем, он подчеркнул, что согласно подсчетам ученых, результаты преждевременной отмены карантина будут катастрофическими.

Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни, это будет плюс 120 000 смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным", - сказал Зеленский.

Он назвал две причины, почему "удалось избежать критического сценария". Первой он считает вовремя принятые меры, а второй - заслуга украинских врачей.

Зеленский также коснулся вопроса финансирования больниц, который после введения второго этапа медреформы оказался под угрозой.

"Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - заявил Зеленский.

Он призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов, подчеркнув, что нужно не свертывание реформы, а ее улучшение.

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Карантин в Украине продлили до 22 мая, но отменили многие ограничения и запреты

2020-05-04 15:14 741

Черкасская ОГА через суд добивается отмены решения о смягчении карантина

2020-05-04 09:40 462

В России за сутки выявили свыше 10,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19

2020-05-03 12:30 711

В Украине почти 12 тысяч случаев COVID-19

2020-05-03 11:00 597

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии

2020-05-04 22:00 165

Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе

2020-05-04 21:30 207

Участникам ВНО-2020 разрешили изменить место прохождения тестирования

2020-05-04 21:00 171

Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19

2020-05-04 20:30 243
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии 2020-05-04 22:00 165
Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе 2020-05-04 21:30 207
Участникам ВНО-2020 разрешили изменить место прохождения тестирования 2020-05-04 21:00 171
Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19 2020-05-04 20:30 243

Лента

22:00 Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии
21:30 Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе
21:00 Участникам ВНО-2020 разрешили изменить место прохождения тестирования
20:30 Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19
20:00 Открытие метро и снятие масочного режима: стали известны новые планы насчет карантина в Украине
19:30 Откроет ли Украина все КПП на границе с 11 мая: в Кабмине дали четкий ответ
19:00 Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам: что нужно знать заробитчанам
видео 18:30 Зеленский напугал прогнозом по коронавирусу в случае отмены карантина: озвучены цифры
18:00 Как изменится курс доллара в Украине: прогноз эксперта
17:30 В Минздраве назвали рискованным смягчение карантина