Коронавирус видео Зеленский напугал прогнозом по коронавирусу в случае отмены карантина: озвучены цифры

2020-05-04 18:30 285

Преждевременная отмена карантина, по словам президента, приведет к 120 тысячам смертей от коронавируса в 2020 году.

Полная отмена карантина на теперешнем этапе приведет к 120 тысячам смертей в Украине до конца года. Об этом в своем видеообращении в понедельник, 4 мая, сказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что Украине удалось избежать жесткого сценария заболевания коронавирусом из-за своевременно введенного карантина и призвал его придерживаться.

Вместе с тем, он подчеркнул, что согласно подсчетам ученых, результаты преждевременной отмены карантина будут катастрофическими.

Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни, это будет плюс 120 000 смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным", - сказал Зеленский.

Он назвал две причины, почему "удалось избежать критического сценария". Первой он считает вовремя принятые меры, а второй - заслуга украинских врачей.

Зеленский также коснулся вопроса финансирования больниц, который после введения второго этапа медреформы оказался под угрозой.

"Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - заявил Зеленский.

Он призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов, подчеркнув, что нужно не свертывание реформы, а ее улучшение.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире