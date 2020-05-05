Коронавирус фото Коронавирус в Крыму: негативные прогнозы, патрули и поиски туристов-нелегалов

2020-05-05 21:30 387

На полуострове растет количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. Российские власти Крыма признали, что выявленные при тестировании случаи не отображают реальной картины. Где зафиксировали новые случаи заражения, каким может быть негативный сценарий развития ситуации в Крыму и помогут ли сдержать распространения COVID-19 усиление патрулей и анонсированные рейды по приморским городам, читайте в материале Крым.Реалии.

В Крыму за минувшие сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил 4 мая на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Таким образом, по официальным данным местных властей, количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 111 человек в Крыму. Информации о заболеваемости на полуострове из независимых источников в настоящее время нет.

Новые случаи заражения выявили в Сакском районе, где, по словам Сергея Аксенова, заболели трое участников церковного хора, а также местная медсестра, которая с ними контактировала. Еще по одному случаю – в Симферопольском и Красноперекопском районах.

«Один житель Симферопольского района: это семья из Москвы вернулась с плановой операции и там пневмония получилась. Один человек – это Красноперекопский район, село Почетное. Хоть убейте, не понимаем, откуда заражение», – заявил российский глава Крыма.

По заявлениям властей, в 21 случае инфекцию завезли из-за границы, 13 – из России, 77 случаев – местные.

Власти не исключают ухудшения ситуации: российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове зараженных коронавирусной инфекцией больше, чем выявляют при тестировании.

«В Крыму может быть и негативный сценарий развития ситуации по коронавирусу. Если сейчас процесс выявляемости пойдет (будет расти – КР) с явными признаками, то в теории, в негативном прогнозе мы можем забить все наши обсерваторы и больницы. Еще, не дай бог, пойдут заражения медицинских работников, тогда вообще мы можем лишиться учреждений здравоохранения. Вот негативный прогноз. Его вероятность достаточно высока», – сказал он.

Патрули и нарушения режима самоизоляции

Российские власти Крыма намерены увеличить количество силовиков на улицах городов и сел. Сергей Аксенов утверждает, что получает жалобы на недостаточное количество патрулей.

«Я хочу сказать крымчанам, что все силы МВД, Росгвардии находятся на улицах. Все посменно разбиты. Людей, действительно, не хватает. Просьба обратить внимание, потому что мне звонят, говорят, что недостаточно визуально... Просьба посмотреть по количеству в городах. В сельской местности проще. Количество сотрудников в форме так или иначе дисциплинирует», – сказал Аксенов.

Тем временем за прошедшие сутки в Крыму российские полицейские зафиксировали 281 случай нарушения режима самоизоляции. Заместитель начальника полиции МВД России по Крыму Александр Смаглин заявил на заседании оперативного штаба, что полицейские выявили на улицах 241 пожилых людей, они «проанкетированы и отправлены по домам».

Также, по словам Смаглина, силовики работают на Керченском мосту: в Крым не пропустили 23 автомобиля, с полуострова не выпустили пятнадцать. Всего за сутки, по мосту на полуостров въехали 1 538 автомобилей, выехали 1 174 машин, сообщает российское информагентство «Крыминформ».

Несмотря на призывы к самоизоляции, на полуостров продолжают прибывать туристы из России. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Он утверждает, что туристы селятся в мини-отелях, расположенных в приморских районах Крыма.

«Черноморский район, Ленинский, Сакский – приезжих очень много. Как раз сейчас по нам бьет ситуация, что у нас незаконные мини-отели. Сейчас звонят – там заполнены почти все. То есть, кому война, а кому мать родная», – заявил Аксенов.

Российский глава Крыма призвал владельцев мини-отелей «не гоняться за заработком» и пригрозил массовыми проверками.

«Мы общались вплоть до того, что (нужно – КР) сделать обход всех, особенно прибрежных поселков, на установление личности, паспортного контроля и всего остального. Просто по-другому не справимся», – сказал он.

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