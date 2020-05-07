Экономика В НБУ пояснили, какие банки скоро испытают большие сложности

2020-05-08 11:10 174

Банки, которые не спешили с внедрением онлайн-банкинга, могут потерять своих клиентов. Нацбанк уже получает много жалоб от клиентов, от которых банки требуют «бумажного общения».

Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Катерина Рожкова во время круглого стола украинского Финклуба.

«Мы много получаем жалоб от клиентов, что банки отказываются принимать документы онлайн, через почту, сканы, фотографии. Клиенты спрашивают, что им делать и куда идти. Я давно говорила банкам, что у нас был тяжелый период в 2015-2016 годах, когда экономика не развивалась, некого было кредитовать. И мы говорили с вами, что давайте сделаем домашнее задание, давайте автоматизируемся, потому что мир уже «там» (в интернете), и как только экономика начнет восстанавливаться, это будет необходимо. Сегодня уже 2020 год, мы имеем карантин, вся жизнь уже переместилось в онлайн, и банкам, которые, к сожалению, не готовы оказались, будет очень сложно конкурировать», – констатирует топ-менеджер НБУ.

Катерина Рожкова дала совет клиентам, которые обслуживаются в таких банках.

«Когда меня клиенты спрашивают, что им делать, я говорю им: «Смените банк! Просто смените банк». Если банк сегодня не готов обслуживать вас онлайн, не имеет подходов к оценке финансового состояния и рисков клиента, то смените банк, идите в тот, который сможет эти услуги предоставлять», – говорит она.

Первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева считает, что разрешение на дистанционную идентификацию и верификацию клиентов, которое банки получили с 28 апреля, усилит конкуренцию.

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«Удаленная идентификация – это подарок для нас. Мы хотим работать в онлайне, кредитовать в онлайне, а для этого нужна удаленная идентификация», – отметила она.

Например, ПУМБ уже протестировал возможность дистанционной идентификации клиентов.

«ПУМБ уже внедрил пилотный проект, который позволяет работать с физлицами-предпринимателями, имеющими BankID или квалифицированную электронную подпись. У нас есть технические возможности обеспечить безопасный канал связи с такими клиентами, которые смогут пройти удаленную идентификацию, показав во время видеострима свой паспорт. Закон позволяет делать это, и мы уже можем предоставлять такие услуги», – рассказал заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Источник: finclub.net

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