Спорт видео «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

2020-05-10 10:00 255

Украинский борец Богдан Грицай отреагировал на видео, где Александр Усик бьет вымышленного диванного критика, и вызвал боксера на бой без правил.

На своем YouTube-канале Грицай заявил, что если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком.

Борец добавил, что он и есть тем диванным экспертом, который смеется над его «ватными» видео, малограмотными комментариями и детскими стишками.

«Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми.

Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам", — сказал Грицай.

Ранее Александр Усик выложил в Instagram ролик с нокаутом диванного эксперта, роль которого сыграл его тренер Сергей Лапин.

На днях Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу Миротворца после участия в съемках российского фильма о церкви. Боксеров обвиняют в отрицании русской агрессии и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России.

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