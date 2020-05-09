Спорт видео «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

2020-05-10 10:00 255
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинский борец Богдан Грицай отреагировал на видео, где Александр Усик бьет вымышленного диванного критика, и вызвал боксера на бой без правил.

На своем YouTube-канале Грицай заявил, что если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком.

Борец добавил, что он и есть тем диванным экспертом, который смеется над его «ватными» видео, малограмотными комментариями и детскими стишками.

«Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми.

Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам", — сказал Грицай.

Ранее Александр Усик выложил в Instagram ролик с нокаутом диванного эксперта, роль которого сыграл его тренер Сергей Лапин.

На днях Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу Миротворца после участия в съемках российского фильма о церкви. Боксеров обвиняют в отрицании русской агрессии и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Самый ожидаемый бой года в UFC завершился невероятной сенсацией

2020-05-10 13:30 300

Трамп заявил, что коронавирус "уйдет и без вакцины"

2020-05-09 13:00 921

Кулеба заверил, что проблем з безвизом после завершения пандемии не будет

2020-05-09 10:00 489

видео ТОП фильмов-головоломок: большая подборка для любителей жанра детектив + бонус

2020-05-08 20:31 816

Еще новости в разделе "Спорт"

видео «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

2020-05-10 10:00 255

Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"

2020-05-07 17:45 1233

Перенесенный на год Евро-2020 по футболу снова под угрозой

2020-04-27 14:42 2313

Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате: подробности

2020-04-16 18:30 2982
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

видео «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил 2020-05-10 10:00 255
Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца" 2020-05-07 17:45 1233
Перенесенный на год Евро-2020 по футболу снова под угрозой 2020-04-27 14:42 2313
Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате: подробности 2020-04-16 18:30 2982

Лента

13:30 Самый ожидаемый бой года в UFC завершился невероятной сенсацией
13:00 Украинские препараты от коронавируса тестируют в Германии
12:30 Чем закончится "война" между США и Китаем из-за коронавируса: озвучен печальный прогноз
12:00 МОЗ разработало более 100 протоколов лечения болезней
11:30 "В больницах уже заканчиваются места". Почему на Западной Украине не идет на спад эпидемия коронавируса
11:00 Долгожданный запуск транспорта в Украине: Ляшко поразил решением, "вместо того, чтобы..."
10:30 Грузия дала важное пояснение отзыву посла из Украины
видео 10:00 «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил
фото 21:00 Полиция: в Украине 9 мая состоялось 495 мероприятий с участием почти 9000 человек
15:00 COVID-19: в Украине третий день более 500 случаев