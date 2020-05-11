Мир Польша на грани кризиса из-за нехватки сезонных рабочих из Украины

2020-05-12 09:12 267
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Без украинских заробитчан Польше будет очень сложно собрать урожай. Поляки не смогут заменить рабочих из Украины, считает глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек. 

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - рассказал Гайовничек в интервью агентству Укринформ.

По его словам, в Польше сейчас потребность в "сотнях тысяч" сезонных работниках из Украины. Если украинцы не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев. 

"Это все иллюзия. Очевидно, что нет (поляки не заменят украинских работников)", - подчеркнул польский работодатель.

Также он подчеркнул, что украинцы, работающие в Польше, должны иметь достойные условия труда, социального и денежного обеспечения. По его мнению, украинцы должны зарабатывать в Польше минимум 12-14 злотых (75-90 грн) в час нетто.

"Но это зависит от сферы трудоустройства, поскольку, например, на строительстве зарабатывают чуть больше. Достаточно часто украинцы пытаются работать больше часов, чтобы больше заработать", - считает эксперт.

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