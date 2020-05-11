Спорт Футбол жив! Названы точные даты открытия чемпионатов Англии и Испании

2020-05-12 12:43 312
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В Англии и Испании могут одновременно возобновить розыгрыш национальных футбольных чемпионатов. 

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон представит в парламенте сценарий выхода страны из карантина. Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные соревнования в июне, если это позволит эпидемиологическая обстановка, сообщает The Telegraph. Первые матчи Премьер-лиги запланированы на 12 или 13 июня, а команды приступят к тренировкам с 18 мая.

В Испании сезон также могут продолжить в эти даты. Но глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ждет официального разрешения от правительства.

"Возвращение футбола должно быть одобрено Министерством здравоохранения. Но мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесенных убытков. Никто не знает даты возобновления сезона. Это будет зависеть от того, будут еще вспышки или нет. И даже если следовать правилам, вирус все равно может себя проявить. Если сможем играть 12 июня – что ж, тем лучше. Зрителей на стадионах не будет, но мы планируем адаптироваться к ситуации, чтобы болельщики наслаждались просмотром матчей дома", – сказал Тебас в эфире телеканала Movistar.

В Ла Лиге уже провели тесты на коронавирус среди клубов. В Примере и Сегунде выявлены 8 инфицированных, в том числе 5 – среди футболистов.

"Это хорошая новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов. Во вторник заболевшие игроки пройдут еще одно тестирование. Они близки к выздоровлению", – сказал Тебас

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