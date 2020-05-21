Политика В разгар пандемии Трамп захотел провести очный саммит G7 в Вашингтоне

2020-05-21 12:44 162
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Дональд Трамп намерен провести очный саммит G7 в июне, несмотря на ситуацию с коронавирусом. 

"Не буду вдаваться в технические подробности того, как это произойдет. Просто отмечу, что президент очень хочет, чтобы саммит G7 прошел здесь, в Вашингтоне, по мере того как не только мы открываем свою страну (после карантина), но и весь мир начинает открываться. Он хотел бы, чтобы это прошло в июне, но касательно конкретной даты и механизмов того, как мы с этим справимся, у меня нет объявлений", − сообщила  пресс-секретарь трампа Кейли Макинани.

Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, "в намеченные даты или около того".

"Теперь, когда наша страна "возвращается к величию", я рассматриваю возможность переназначить G7 на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне в округе Колумбия в легендарном Кэмп-Дэвиде... Это было бы отличным знаком для всех − нормализация!" − уточнил он.

Идею президента США поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. Он заявил, что готов отправиться в Вашингтон для участия в саммите G7 при условии нормализации эпидемиологической ситуации.

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Политика

В разгар пандемии Трамп захотел провести очный саммит G7 в Вашингтоне 2020-05-21 12:44 162
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