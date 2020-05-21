Экономика В Мрнсоцполитики заявили, что данные ЮНИСЕФ о бедности в Украине неверны

2020-05-21 13:41 144

В Кабмине уверяют, что существенного повышения уровня бедности в 2020 году не будет — он увеличиться по сравнению с прошлым годом только на 6,5%.

"По итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значение 2019 года", - сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины.

Также в ведомстве подчеркивают, что сообщения в СМИ о данных ЮНИСЕФ касательно "резкого роста уровня бедности с 27,2% до 43,6%" являются некорректными и нуждаются в уточнении.

По итогам 2019 года уровень бедности в Украине был зафиксирован на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года.

В министерстве полагают, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса, и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года. Однако события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны.

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