Коронавирус В Китае испытали вещество, которое нейтрализует коронавирус не нанося вред организму

2020-05-27 09:38 225
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В Китая сообщили о получении и успешных испытаниях на приматах моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус SARS-CoV-2. Нейтрализующие человеческие антитела - один из наиболее многообещающих терапевтических подходов к лечению COVID-19. Их также возможно применять в качестве "временной вакцины" для защиты от инфекции здоровых людей.

Из плазмы человека, переболевшего COVID-19, ученым удалось выделить два моноклональных антитела - CA1 и CB6 - и описать их характеристики. Оба антитела доказали эффективность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях, а CB6 успешно проверили на макаках-резусах.

Антитела - это белки, синтезируемые иммунными клетками организма в ответ на инфекцию. Они связываются с белком патогена - антигеном - и нейтрализуют вирус. Антитела, настроенные на взаимодействие с определенным антигеном, называются моноклональными. Если известны характеристики антител, то их можно производить в лабораторных условиях и в промышленных масштабах для диагностических тестов и противовирусных препаратов.

Исследования проводились биофармацевтической компанией совместно с учеными из Института микробиологии Китайской академии наук.

"Мы провели множество параллельных разработок антител-кандидатов, которые впоследствии были протестированы на модели инфекции in vivo. Один из этих кандидатов продемонстрировал сильную нейтрализующую активность против COVID-19", - приводятся в пресс-релизе компании слова одного из авторов исследования Хуэй Фэн.

Неожиданным для исследователей стало то, что эти антитела не действовали против других коронавирусов - SARS-CoV и MERS-CoV. Ученые планируют провести испытания на людях нового моноклонального антитела во втором квартале. То, что CB6 эффективно защитил макак-резусов от инфекции, дает повод для оптимизма, считают авторы исследования.

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