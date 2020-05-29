Политика Печерский суд наложил арест на коллекцию картин Порошенко

2020-05-29 12:44 123
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История со штурмом ГБР музея Ивана Гончара в Киеве получила продолжение. Сотрудники Госбюро расследований пришли туда, якобы не вручать повестку на допрос, а чтобы арестовать картины из коллекции пятого президента Украины Петра Порошенко. 

"Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

В музее также заявили, что какие именно действия классифицируются как незаконные, следователь не дал ответа, а вместо этого все вопросы необходимо в письменном виде отправлять в ГБР.

"Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал сфотографировать ее Петру Ивановичу и работникам. На многократный вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа", - отметили в музее.

Напомним, что ранее Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин. Однако, как уверяют адвокаты Порошенко, процедура была грубо нарушена. Вместо предусмотренного личного вручения повестки, ГБР лишь размпестило документ на своем интернет-сайте.

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