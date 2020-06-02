Политика Лукашенко перед выборами поставил задачу особистам не допустить Майдана любой ценой

2020-06-02 12:43 162
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Во время встречи с председателем Комитета госбезопасности Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что "Майданов в Беларуси не будет".

"Мы знаем цели, которые преследуют здесь отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик, в предверии президентских выборов, или в день президентских выборов. Так они планировали", - сказал Лукашенко.

Бацька призвал не проводить аналогии с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.

"Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских ", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее в Минске и других городах страны прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты. Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Сейчас инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.

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