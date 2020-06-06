Спорт Роналду стал первым футболистом-миллиардером

2020-06-06 12:00 288
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Forbes подсчитал, что футболист Роналду стал третьим спортсменом, который заработал $1 млрд

В прошлом году Криштиану Роналду заработал $105 млн до уплаты налогов и сборов, в результате чего он занял четвертое место в рейтинге Forbes Celebrity 100 2020 года и заработал $1 млрд за свою игровую карьеру. Об этом пишет Forbes.

35-летний нападающий Ювентуса стал третьим спортсменом, который достиг $1 млрд, после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мэйвезера.

Роналду стал первым миллиардером в командном спорте. За 17 лет профессиональной футбольной карьеры он заработал $650 млн. Согласно контракту, который заканчивается в июне 2022 года сумма может вырасти до $765 млн.

Остальной доход ему приносят контракты со спонсорами. В частности, Nike платит ему свыше $20 млн в год, а в 2016 году футболист подписал с компанией пожизненный контракт.

Роналду также сотрудничает с Clear, Herbalife HLF и фармацевтическим производителем Abbott, что приносит ему до $45 млн.

У Ronaldo Inc. даже есть товарный знак - CR7 (комбинация его инициалов и номера на футболке), который, по оценкам Forbes, составляет четверть его годового дохода, включая производство фирменного нижнего белья, обуви, ароматов и джинсовой одежды.

Доходы Роналду в 2020 году включают зарплату в $60 млн, что несколько меньше, чем в прошлом году, так как футболист согласился сократить ее на 30% в связи с пандемией.

В январе он стал первым человеком с 200 миллионами подписчиков в Instagram. Всего у футболиста 427 миллионов подписчиков в Facebook, Instagram и Twitter, что делает его самым популярным спортсменом на планете.

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