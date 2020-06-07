Политика Действительно мощный министр: Зеленский рассказал о своем отношении к Авакову

2020-06-07 14:00 378
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Арсен Аваков должен довести до конца дело журналиста Павла Шеремета, считает глава государства.

Президент Владимир Зеленский понимает, чем вызваны протестные акции против министра МВД Арсена Авакова, но он не видит лучший кандидатуры для этого ведомства. Об этом глава государства сказал в субботу, 6 июня, во время общения с журналистами в резиденции Залесье.

"До сих пор нет лучшего министра. Так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова – ред.). Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что он боялся, что из-за увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки возникнут проблемы с делом Екатерины Гандзюк, но сейчас оно продолжается.

"Я думаю, что оно (дело Гандзюк – ред.) будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета… Для общества он стейкхолдер (заинтересованное лицо – ред.) этой ситуации, он должен ее довести до конца", – резюмировал глава государства.

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