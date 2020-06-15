Коронавирус В МОН объяснили, почему лег сайт пробного ВНО и рассказали, куда обращаться

2020-06-15 19:00 306

В первый день пробного ВНО, которое проходит онлайн, большая нагрузка существенно замедлила работу сайтов центрального и региональных центров оценивания качества образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки на своей странице в Facebook.

В МОН напомнили, что тестовое испытание можно пройти онлайн до конца недели - до 18:00 пятницы, 19 июня.

"Мы советуем Вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня", - говорится в сообщении.

Также в Минобразования заявили, что над устранением технических проблем в работе сайтов уже работают.

С вопросами относительно пробного ВНО, в министерстве рекомендуют обращаться в региональные центры оценивания качества образования:

Винницкий (регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области); (0432) 65-65-35; vintest@vn.testportal.gov.ua

Днепропетровский (регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области);(056) 790-24-99; rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

Донецкий (регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области)%; (06264) 2-02-58; info@dn.testportal.gov.ua

Ивано-Франковский (регионы обслуживания Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области); (0342) 75-09-75; if@if.testportal.gov.ua

Киевский (регионы обслуживания: г. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области); (044) 227-02-92; krczno@kv.testportal.gov.ua

Львовский (регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области); (032) 231-49-83; lvivtest@lv.testportal.gov.ua

Одесский (регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области); (048) 784-69-95; rc.odesa@od.testportal.gov.ua

Харьковский (регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области); (057) 705-07-37;office@zno-kharkiv.org.ua

Херсонский (регионы обслуживания Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, Севастополь); (0552) 46-00-55 rc.kherson@kr.testportal.gov.ua



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