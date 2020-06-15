Коронавирус В Украине заработали КПП с Крымом

2020-06-15 22:00 456

Правительством Украины было отдано специальное распоряжение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе страны со временно оккупированным Крымским полуостровом.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на официальную информацию Государственной пограничной службы.

Пункты пропуска, осуществляющие пропуск граждан на въезд и выезд с территории временно оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова заработали в воскресенье 14 июня, благодаря специальному распоряжению правительства Украины. После того, как эти пограничные переходы были открыты, в течение первых суток возобновления их работы не было зафиксировано ни очередей, ни задержек.

В воскресенье, 14 июня, на территорию временно оккупированного Крыма пограничники пропустили 54 человека. Еще двенадцати гражданам было отказано в пропуске с указанием причины о недостаточных основаниях для проследования на полуостров. В обратном направлении, на территорию материковой Украины, пограничники пропустили 108 человек. Все эти люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию с помощью приложения "Дий вдома".

Согласно информации пограничников, постановлением правительства № 480 внесены изменения в документы, регламентирующие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. Согласно этим изменениям во время карантина пограничники отказывают в выезде из временно оккупированной территории Украины лицам, не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома".

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