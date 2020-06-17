Коронавирус В Украине рекордное число новых услучаев заражения COVID - ситуация по областям

2020-06-17 10:41 231
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За минувшие сутки в Украине выявили 758 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает СНБО. Также за указанный период зафиксирован 31 новый летальный случай.

По состоянию на 17 июня в Украине уже 33 234 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (943 человека погибли, 14 943 - выздоровели. 

Обновленная статистика заражения COVID по областям:

  • Винницкая область - 1500 случаев
  • Волынская область - 1554 случая
  • Днепропетровская область - 1012 случаев
  • Донецкая область - 338 случаев*
  • Житомирская область - 1147 случаев
  • Закарпатская область - 1808 случаев
  • Запорожская область - 538 случаев
  • Ивано-Франковская область - 1849 случаев
  • Кировоградская область - 592 случая
  • Киев - 4026 случаев
  • Киевская область - 2078 случаев
  • Львовская область - 3227 случаев
  • Луганская область - 66 случаев*
  • Николаевская область - 323 случая
  • Одесская область - 1158 случаев;
  • Полтавская область - 281 случай
  • Ровенская область - 2499 случай
  • Сумская область - 230 случаев
  • Тернопольская область - 1510 случаев
  • Харьковская область - 1652 случая
  • Херсонская область - 183 случая
  • Хмельницкая область - 577 случаев
  • Черновицкая область - 4082 случая
  • Черкасская область - 564 случая
  • Черниговская область - 440 случаев

*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.

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