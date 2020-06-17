Коронавирус В Украине рекордное число новых услучаев заражения COVID - ситуация по областям

2020-06-17 10:41 231

За минувшие сутки в Украине выявили 758 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает СНБО. Также за указанный период зафиксирован 31 новый летальный случай.

По состоянию на 17 июня в Украине уже 33 234 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (943 человека погибли, 14 943 - выздоровели.

Обновленная статистика заражения COVID по областям:

Винницкая область - 1500 случаев

Волынская область - 1554 случая

Днепропетровская область - 1012 случаев

Донецкая область - 338 случаев *

Житомирская область - 1147 случаев

Закарпатская область - 1808 случаев

Запорожская область - 538 случаев

Ивано-Франковская область - 1849 случаев

Кировоградская область - 592 случая

Киев - 4026 случаев

Киевская область - 2078 случаев

Львовская область - 3227 случаев

Луганская область - 66 случаев *

Николаевская область - 323 случая

Одесская область - 1158 случаев;

Полтавская область - 281 случай

Ровенская область - 2499 случай

Сумская область - 230 случаев

Тернопольская область - 1510 случаев

Харьковская область - 1652 случая

Херсонская область - 183 случая

Хмельницкая область - 577 случаев

Черновицкая область - 4082 случая

Черкасская область - 564 случая

Черниговская область - 440 случаев

*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.

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