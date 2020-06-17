В Украине рекордное число новых услучаев заражения COVID - ситуация по областям
2020-06-17 10:41 231
За минувшие сутки в Украине выявили 758 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает СНБО. Также за указанный период зафиксирован 31 новый летальный случай.
По состоянию на 17 июня в Украине уже 33 234 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (943 человека погибли, 14 943 - выздоровели.
Обновленная статистика заражения COVID по областям:
- Винницкая область - 1500 случаев
- Волынская область - 1554 случая
- Днепропетровская область - 1012 случаев
- Донецкая область - 338 случаев*
- Житомирская область - 1147 случаев
- Закарпатская область - 1808 случаев
- Запорожская область - 538 случаев
- Ивано-Франковская область - 1849 случаев
- Кировоградская область - 592 случая
- Киев - 4026 случаев
- Киевская область - 2078 случаев
- Львовская область - 3227 случаев
- Луганская область - 66 случаев*
- Николаевская область - 323 случая
- Одесская область - 1158 случаев;
- Полтавская область - 281 случай
- Ровенская область - 2499 случай
- Сумская область - 230 случаев
- Тернопольская область - 1510 случаев
- Харьковская область - 1652 случая
- Херсонская область - 183 случая
- Хмельницкая область - 577 случаев
- Черновицкая область - 4082 случая
- Черкасская область - 564 случая
- Черниговская область - 440 случаев
*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.
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