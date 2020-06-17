Коронавирус Создан первый препарат, который минимизирует риск летального исхода при COVID-19

2020-06-17 13:16 192
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В мире появился первый препарат, который по результатам клинических испытаний помог снизить смертность от коронавиурса.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, результаты при лечении коронавирусной инфекции стероидным препаратом дексаметазон в Великобритании являются "научным прорывом".

Гебрейсус отметил, что это первый препарат, который показал снижение смертности у пациентов с COVID-19, которым потребовались искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

Применение дексаметазона по предварительным данным показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на 30%, среди пациентов на кислородной поддержке - на 20%.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что лето не снижает риск заразиться коронавирусом, новый коронавирус не демонстрирует признаков сезонности.

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Коронавирус

Создан первый препарат, который минимизирует риск летального исхода при COVID-19 2020-06-17 13:16 192
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