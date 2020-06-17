Верховная Рада внесла окончательные изменения в Земельный кодекс

Сегодня парламент Украины принял во втором чтении законопроект № 2280 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель". За проголосовали 320 народных депутатов.
Документ вносит изменения в Земельный кодекс, Водный кодекс Украины, законы Украины "О землеустройстве", "О регулировании градостроительной деятельности" и "О Государственном земельном кадастре".
Также вводится возможность составления схем пространственного планирования территории громады как инструмента комплексного управления в области использования земель громады, установления их назначения, зонирование территории и определение направлений ее устойчивого развития.
Обновленный закон позволит:
- обеспечить устойчивое развитие территорий с учетом государственных, общественных и частных интересов;
- усовершенствовать управление в сфере градостроительной деятельности и землеустройства;
- упростит выполнение топографо-геодезических и картографических работ для нужд пространственного планирования;
- способствовать развитию автоматизированных систем управления ресурсами, комплексному сохранению полноценной жизненной среды, окружающей среды и культурного наследия.
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