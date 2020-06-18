Коронавирус Кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь: три категории пациентов

2020-06-18 21:00 243

Всемирная организация здравоохранения разрабатывает планы, которые помогут решить, кто должен получить первые дозы после утверждения вакцины.

Об этом сообщила главный ученый Соумия Сваминатан в четверг, 18 июня, передает The New York Times.

«Всемирная организация здравоохранения надеется, что в этом году могут быть произведены сотни миллионов доз вакцины против коронавируса, а к концу 2021 года − 2 миллиарда доз», − заявила Сваминатан.

Как сообщила главный ученый ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будет отдаваться:

людям, работающим на передовой в борьбе с коронавирусом, таким как медики или полиция;

людям из категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилым или с сопутствующими заболеваниями;

людям, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса, таких как тюрьмы или дома престарелых.

«Я надеюсь, я настроена оптимистично. Но разработка вакцин − это сложное дело, она сопряжена с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая потерпят неудачу, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться», − добавила Сваминатан.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить приобретение вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.

Также мы сообщали, что в Украине из-за отсутствия необходимых лабораторных мощностей не ведутся разработки вакцины против коронавирусной инфекции.

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