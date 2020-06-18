Коронавирус У Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить..."

2020-06-18 22:00 222
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В Украине могут ввести чрезвычайное положение для сдерживания "китайского" вируса.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью’ю “Украинской правде“.

По его словам, такая вероятность существует.

"Проговаривали (с Зеленским - ред.), конечно. Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение вируса. Там же много разных факторов. Чрезвычайное положение – это меры, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать то, чтобы люди находились дома.

Напомним, что карантин в Украине официально продлили до 31 июля в связи с увеличением количества заболевших.

Будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты. В общественном транспорте будет запрещено перевозить больше людей, чем в нем предусмотрено сидячих мест.

Также мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга предупредил, что уже через 4 дня в некоторых областях Украины могут ввести жесткий карантин.

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