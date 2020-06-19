Коронавирус Минздрав переложил ответственность за эпидемию коронавируса на граждан и полицию

2020-06-19 19:33 390

Украинцы не выполняют условия карантина, поэтому эпидемия коронавируса в стране продолжает прогрессировать. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТВ.

На данный момент МОЗ контролирует и анализирует ситуацию с заболеваемостью по стране. Накануне Кабмин внес изменения в постановление, которое регламентирует карантин. В частности, были определены новые признаки, по которым будут усиливать ограничения при дальнейшем росте больных.

"Надо просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций, которые даются, потому что там, иногда, простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавируса", - сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что контролировать соблюдение карантина должны Госпотребслужба и Нацполиция, но и самим гражданам "стоит задуматься и посмотреть на цифры".

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