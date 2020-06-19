Коронавирус Больницам пообещали компенсацию потерянных в результате медреформы денег

2020-06-19 14:12 237

В медучреждения, которые после старта второго этапа медреформы столкнулись с нехваткой средств, Кабмин направит 4,5 млрд гривен.

"Планируем выносить постановление о направлении определенной суммы средств, дополнительно 4,5 миллиарда гривен, на поддержку тех больниц, которые оказались после первого апреля на грани существования. Их надо поддержать.

Некоторые получили в этом году финансирование меньше, чем было в прошлом году, что приводит, в частности, к увольнению медицинских работников. Мы не можем этого допустить и это недопустимо. Особенно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, борьбы с COVID-19", - заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее глава МОЗ признал, что в 2020 году у около тысячи больниц по всей Украине - недостаточное финансирование. В частности, меньше денег, чем выделяли ранее, направили в региональные больницы, а также в детские и инфекционные заведения.

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