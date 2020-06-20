Коронавирус В Украине снизилось число новых случаев COVID-19

2020-06-20 09:52 111

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 35 825.

В Украине за минувшие сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 снизилось после рекордного роста и составило 841. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава в субботу, 20 июня.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 35 825. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 9 человек (вчера – 19), общее число летальных исходов возросло до 994.

Выздоровели 373 пациента за минувшие сутки (вчера – 586), всего с начала эпидемии – 16 406.

Заболеваемость COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 1627 случаев

Волынская область - 1743

Днепропетровская область - 1036

Донецкая область - 355

Житомирская область - 1229

Закарпатская область - 2069

Запорожская область - 551

Ивано-Франковская область - 1981

Кировоградская область - 612

Киев - 4252

Киевская область - 2174

Львовская область - 3679

Луганская область - 72

Николаевская область - 349

Одесская область - 1232

Полтавская область - 290

Ровенская область - 2776

Сумская область - 252

Тернопольская область - 1643

Харьковская область - 1779

Херсонская область - 185

Хмельницкая область - 612

Черновицкая область - 4268

Черкасская область - 592

Черниговская область - 467

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине. Он считает, что рост заболеваемости – следствие несоблюдения карантинных ограничений.

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