В Украине снизилось число новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 35 825.
В Украине за минувшие сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 снизилось после рекордного роста и составило 841. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава в субботу, 20 июня.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 35 825. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 9 человек (вчера – 19), общее число летальных исходов возросло до 994.
Выздоровели 373 пациента за минувшие сутки (вчера – 586), всего с начала эпидемии – 16 406.
Заболеваемость COVID-19 в регионах Украины:
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине. Он считает, что рост заболеваемости – следствие несоблюдения карантинных ограничений.
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