Коронавирус В Украине снизилось число новых случаев COVID-19

2020-06-20 09:52 111
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 35 825.

В Украине за минувшие сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 снизилось после рекордного роста и составило 841. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава в субботу, 20 июня.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 35 825. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 9 человек (вчера – 19), общее число летальных исходов возросло до 994.

Выздоровели 373 пациента за минувшие сутки (вчера – 586), всего с начала эпидемии – 16 406.

Заболеваемость COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 1627 случаев
  • Волынская область - 1743
  • Днепропетровская область - 1036
  • Донецкая область - 355
  • Житомирская область - 1229
  • Закарпатская область - 2069
  • Запорожская область - 551
  • Ивано-Франковская область - 1981
  • Кировоградская область - 612
  • Киев - 4252
  • Киевская область - 2174
  • Львовская область - 3679
  • Луганская область - 72
  • Николаевская область - 349
  • Одесская область - 1232
  • Полтавская область - 290
  • Ровенская область - 2776
  • Сумская область - 252
  • Тернопольская область - 1643
  • Харьковская область - 1779
  • Херсонская область - 185
  • Хмельницкая область - 612
  • Черновицкая область - 4268
  • Черкасская область - 592
  • Черниговская область - 467

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине. Он считает, что рост заболеваемости – следствие несоблюдения карантинных ограничений.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ЕС из-за карантина ввели существенные послабления миграционных правил

2020-06-19 20:29 786

В июле ревизоры МВФ приедут проверять, куда Киев тратит кредитные деньги

2020-06-19 15:41 633

В Украине третий день подряд рекордно возросло число зараженных

2020-06-19 10:11 693

Когда и на каких условиях Украина получит новый транш кредита МВФ

2020-06-19 09:38 549

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Шмыгаль заявил о повышении некоторых тарифов на лечение

2020-06-20 10:22 33

Коронавирус. Этапы перехода к более жесткому карантину уже разработаны – Ляшко

2020-06-20 10:14 51

В Украине снизилось число новых случаев COVID-19

2020-06-20 09:52 111

Кабмин будет ужесточать карантин по новой методике

2020-06-20 09:20 219
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Шмыгаль заявил о повышении некоторых тарифов на лечение 2020-06-20 10:22 33
Коронавирус. Этапы перехода к более жесткому карантину уже разработаны – Ляшко 2020-06-20 10:14 51
В Украине снизилось число новых случаев COVID-19 2020-06-20 09:52 111
Кабмин будет ужесточать карантин по новой методике 2020-06-20 09:20 219

Лента

10:26 Правила начисления субсидий изменились, что теперь ждет украинцев: "Получили запрет..."
10:22 Шмыгаль заявил о повышении некоторых тарифов на лечение
10:18 Украинцам показали, каким будет курс валют после выходных 22 июня
10:14 Коронавирус. Этапы перехода к более жесткому карантину уже разработаны – Ляшко
10:08 Надвигаются новые ливни и грозы: синоптики предупредили украинцев о непогоде
09:52 В Украине снизилось число новых случаев COVID-19
09:20 Кабмин будет ужесточать карантин по новой методике
фото 22:12 Маск впервые рассказал о близости с Эмбер Херд и отношениях с Карой Делевинь
21:36 С 1 июля украинцев начнут пускать на отдых в Турцию без тестирования и самоизоляции
20:29 В ЕС из-за карантина ввели существенные послабления миграционных правил