Коронавирус В Киеве за сутки коронавирусом заразились 76 человек, один пациент с Covid-19 умер

2020-06-20 14:30 285

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 76 человек. Один житель столицы скончался от осложнений Covid-19. Всего в столице за время пандемии умерли 97 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"На сегодня в столице уже 4 252 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - сообщил градоначальник.

За прошлые сутки в Киеве заболели:

36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;

32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет;

5 девочек от 5 до 15 лет;

3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет.

Коронавирус выявили в том числе и у двоих медиков. В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки, по данным Кличко, 59 человек. Всего коронавирус преодолел 1 391 житель столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15 и Соломенском - 11. В Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев.

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