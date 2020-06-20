В Киеве за сутки коронавирусом заразились 76 человек, один пациент с Covid-19 умер

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 76 человек. Один житель столицы скончался от осложнений Covid-19. Всего в столице за время пандемии умерли 97 человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
"На сегодня в столице уже 4 252 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - сообщил градоначальник.
За прошлые сутки в Киеве заболели:
Коронавирус выявили в том числе и у двоих медиков. В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки, по данным Кличко, 59 человек. Всего коронавирус преодолел 1 391 житель столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15 и Соломенском - 11. В Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев.
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