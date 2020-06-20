Коронавирус Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина: "На следующей неделе начнутся..."

2020-06-21 13:00 465

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев об ужесточении контроля за мерами безопасности

Его слова приводит официальный сайт главы государства.

20 июня прошло селекторное совещание по поводу ситуации с китайским вирусом. Владимиру Зеленскому доложили, что в Украине значительно вырос показатель заболеваемости, сейчас он составляет 44 человека на 100 тысяч населения. В связи с этим власти приняли новые меры.

Так глава Минздрава Максим Степанов заявил, что больше всего заболевших во Львовской и Закарпатской области. Министр предполагает, что на Западной Украине придется ввести более жесткие ограничения сроком на одну неделю. Кроме того, по всей Украине пройдут инспекции.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса", - сообщила пресс-служба.

Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно наказывать нарушителей карантинных ограничений. В том числе, владельцев кафе и ресторанов, которые не следят за безопасностью.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - заявил президент Украины.

В МВД доложили, что за последнее время правоохранители провели более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта, а также зафиксировали 703 нарушения и выписали штрафов почти на 2 миллиона гривен.

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