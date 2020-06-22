Коронавирус Зафиксировано уже более 9 миллионов зараженных COVID-19

2020-06-22 14:11 222
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

С начала пандемии коронавируса COVID-19 во всем в мире диагностировали более 9 млн больных COVID-19, сообщает ресурс Worldometers.

США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса – 2 356 657. На втором идет Бразилия – 1 0864 990 больных, на третьем Россия – 584 680.

Больше всего выздоровевших зарегистрировано в США (980 355), Бразилии (579 226) и России (339 711).

Больше всего смертей от COVID-19 в США (112 247), Бразилии (50 659) и Великобритании (42 632).

За минувшие сутки в 143 странах мира выявили 130 382 новых случаев коронавируса. Больше всего в США (26 079), Бразилии (16 851) и Индии (15 183). За сутки скончались 3 338 пациентов. Больше всего умерло в Бразилии (601), Индии (426) и Мексике (387).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин изменил условия адаптивного карантина - что запрещено до 31 июля

2020-06-22 14:45 270

Число инфицированных COVID-19 в Украине быстро приближается к 40 тысячам

2020-06-22 13:43 237

Карантин в Киеве и Киевской области могут усилить в любой момент

2020-06-22 12:44 240

В Японии выпустили первый простой и быстрый тест на коронавирус

2020-06-22 09:11 306

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кабмин изменил условия адаптивного карантина - что запрещено до 31 июля

2020-06-22 14:45 270

Зафиксировано уже более 9 миллионов зараженных COVID-19

2020-06-22 14:11 222

Число инфицированных COVID-19 в Украине быстро приближается к 40 тысячам

2020-06-22 13:43 237

Карантин в Киеве и Киевской области могут усилить в любой момент

2020-06-22 12:44 240
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кабмин изменил условия адаптивного карантина - что запрещено до 31 июля 2020-06-22 14:45 270
Зафиксировано уже более 9 миллионов зараженных COVID-19 2020-06-22 14:11 222
Число инфицированных COVID-19 в Украине быстро приближается к 40 тысячам 2020-06-22 13:43 237
Карантин в Киеве и Киевской области могут усилить в любой момент 2020-06-22 12:44 240

Лента

17:30 Шквалы, град и смерчи: синоптик назвала области в Украине, где будет бушевать непогода
17:00 Украинцам разъяснили, как докупить стаж для пенсии
16:30 Из-за взрыва на Позняках 18-летняя киевлянка потеряла всю семью
15:46 В Китае пытаясь спасти друг друга утонули восемь школьников
15:14 Лига Европы: когда и где пройдет ответный матч Шахтер - Вольфсбург
14:45 Кабмин изменил условия адаптивного карантина - что запрещено до 31 июля
14:11 Зафиксировано уже более 9 миллионов зараженных COVID-19
13:43 Число инфицированных COVID-19 в Украине быстро приближается к 40 тысячам
13:12 В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС снова загорелся лес
12:44 Карантин в Киеве и Киевской области могут усилить в любой момент