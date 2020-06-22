Политика Украина не планирует возобновлять транспортное сообщение с Россией - МИД

2020-06-22 20:00 639



Речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года

Украина пока не планирует возобновлять транспортное сообщение с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Василий Бондар в интервью изданию "Укринформ".

"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией (речь идет о железнодорожном сообщении, так авиа прекращено еще с 2014 года), пока на повестке дня не стоит", - подчеркнул Бондар.

Также чиновник отметил, что в РФ сейчас сложная эпидобстановка. Россия занимает третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут", - объяснил он.

Ранее Кабинет министров возобновил пешеходное сообщение в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.

Напомним, в России на сегодняшний день зафиксировано 592 тысячи случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки Covid-19 подтвердили у 7,6 тысячи человек. За все время пандемии в стране зарегистрировали 8,2 тысячи летальных случаев, еще 344 тысячи пациентов вылечились.

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