Коронавирус В Волынской области решили усилить карантин

2020-06-22 22:00 384

В Волынской области из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом приняли решение усилить карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-центр ОГА на своей странице в Facebook.

По информации, такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:

-работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.

-осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

-проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

-работы дошкольных учебных заведений.

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