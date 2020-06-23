Политика Трамп категорически отрицает, что намерен разорвать торговые связи с Китаем

2020-06-23 12:41 195
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Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщение об окончании торговой сделки между США и Китаем. 

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай) и дальше будут выполнять условия соглашения", – сообщил Трамп в Twitter.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань.

Позже Fox News распространил заявление Наварро о том, что его высказывания были вырваны из контекста.

За то время, что прошло между высказываниями Наварро и Трампа, фьючерсы на фондовых рынках упали более чем на 400 пунктов.

Напомним, 15 января США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около $250 млрд долларов наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд. Согласно соглашению, КНР должна была закупить американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей – на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции – на $40 млрд, еще $35-40 млрд в ближайшие два года Китай должен был потратить на услуги.

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