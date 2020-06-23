Коронавирус В Украине снова быстро растет число инфицированных коронавирусом

2020-06-23 14:11 141

В Украине за сутки зафиксировали 833 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом говорится на сайте СНБО.

По состоянию на утро 23 июня уже известно, что от коронавируса умерли 1035 человек (+23 за сутки), а выздоровели 16 956 пациентов (+314 за сутки).

Общее число инфицированных в Украине составляет 38 074.

Напомним, ранее Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

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