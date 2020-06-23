Коронавирус В Украине снова быстро растет число инфицированных коронавирусом

2020-06-23 14:11 141
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Украине за сутки зафиксировали 833 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом говорится на сайте СНБО.

По состоянию на утро 23 июня уже известно, что от коронавируса умерли 1035 человек (+23 за сутки), а выздоровели 16 956 пациентов (+314 за сутки).

Общее число инфицированных в Украине составляет 38 074.

Напомним, ранее Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Сегодня Украину накроют мощные ливни с грозами, к вечеру похолодает

2020-06-23 13:16 336

В Киеве выявлено уже 4429 случаев заражения COVID-19 - ситуация по районам

2020-06-23 12:10 207

Два сценария коронакризиса: как пандемия ударит по доходам Украицев

2020-06-23 09:12 291

МИД: Украина откажется от большинства договоров с РФ

2020-06-22 19:00 561

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине снова быстро растет число инфицированных коронавирусом

2020-06-23 14:11 141

В Киеве выявлено уже 4429 случаев заражения COVID-19 - ситуация по районам

2020-06-23 12:10 207

В Украине из-за новой вспышки COVID-19 начали усиливать карантин

2020-06-23 09:38 324

ОБНОВЛЯЕТСЯ Интерактивная карта мира для безопасных путешествий нынешним летом

2020-06-23 08:11 264
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине снова быстро растет число инфицированных коронавирусом 2020-06-23 14:11 141
В Киеве выявлено уже 4429 случаев заражения COVID-19 - ситуация по районам 2020-06-23 12:10 207
В Украине из-за новой вспышки COVID-19 начали усиливать карантин 2020-06-23 09:38 324
ОБНОВЛЯЕТСЯ Интерактивная карта мира для безопасных путешествий нынешним летом 2020-06-23 08:11 264

Лента

15:14 Визу не дадут: В США до конца года запретили принимать трудовых мигрантов
14:45 Китай активно готовится отказаться от доллара и платежных систем в валюте США
14:11 В Украине снова быстро растет число инфицированных коронавирусом
13:42 Польша открыла международное железнодорожное сообщение
КАРТА 13:16 Сегодня Украину накроют мощные ливни с грозами, к вечеру похолодает
12:41 Трамп категорически отрицает, что намерен разорвать торговые связи с Китаем
12:10 В Киеве выявлено уже 4429 случаев заражения COVID-19 - ситуация по районам
11:43 Туринский Ювентус на выезде разгромил Болонью - статистика матча
11:15 Зеленский заявил, что его не интересует политическое преследование Порошенко
10:39 В деле против копов Кагарлыка превышение власти заменили на групповое изнасилование