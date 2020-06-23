Политика В США запретили до конца года брать на работу иностранных граждан

2020-06-24 08:39 489
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Дональд Трамп вводит временный запрет на въезд многим категориям иностранных рабочих и ограничивает выдачу иммиграционных виз до конца года. 

"Соединенные Штаты сталкиваются с потенциально затяжным восстановление экономики с постоянно высоким уровнем безработицы, если предложение рабочей силы превышает спрос на рабочую силу. Следовательно, я приостановил на 60 дней въезд иностранцев в качестве иммигрантов с некоторыми исключениями", - указано в указе президента, обнародованном Белым домом.

Запрет распространяет ранее введенные ограничения на рабочие визы, которыми пользуются многие компании, в частности, в сфере технологий, ландшафтных услуг и лесной промышленности. К этим категориям не относятся сельскохозяйственные рабочие, работники здравоохранения и работники общественного питания, а также некоторые другие группы временного персонала. Ограничительные меры будут применяться только к заявителям, желающим приехать в Соединенные Штаты, а не к работникам, которые уже находятся на территории страны.

Согласно оценкам администрации Трампа, ограничения не позволят иностранцам получить 525 тыс. рабочих мест.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп категорически отрицает, что намерен разорвать торговые связи с Китаем

2020-06-23 12:41 492

В США намерены рассекретить собранные спецслужбами материалы о крушении НЛО

2020-06-19 17:34 1383

В США ради спасения экономики пошли на отчаянный шаг

2020-06-19 15:05 1077

Кабмин запретил фурам днем въезжать в города во время жары

2020-06-17 21:30 561

Еще новости в разделе "Политика"

В США запретили до конца года брать на работу иностранных граждан

2020-06-24 08:39 489

Украина внедрит еще три "безвиза" с ЕС, - Стефанишина

2020-06-23 22:00 579

видео Зеленский эмоционально обратился к дальнобойщикам: Вы – засранцы

2020-06-23 18:00 522

Трамп категорически отрицает, что намерен разорвать торговые связи с Китаем

2020-06-23 12:41 492
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В США запретили до конца года брать на работу иностранных граждан 2020-06-24 08:39 489
Украина внедрит еще три "безвиза" с ЕС, - Стефанишина 2020-06-23 22:00 579
видео Зеленский эмоционально обратился к дальнобойщикам: Вы – засранцы 2020-06-23 18:00 522
Трамп категорически отрицает, что намерен разорвать торговые связи с Китаем 2020-06-23 12:41 492

Лента

КАРТА 11:42 Штормовое предупреждение: ожидаются грозовые ливни и похолодание
11:15 В каких областях Украины Минздрав добивается ужесточения карантина
10:38 НБУ обновил курсы основных валют - что происходит с долларом и евро
10:12 Масштабное затопление Прикарпатья: на место ЧП вылетел премьер-министр
09:40 Украина побила антирекорд по числу зараженных за сутки
09:11 Из-за дождей в Украине остались без света 120 населенных пунктов
08:39 В США запретили до конца года брать на работу иностранных граждан
08:14 В мире быстро растет скорость распространения COVID-19 - ВОЗ сделал опасное заявление
22:00 Украина внедрит еще три "безвиза" с ЕС, - Стефанишина
21:30 В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен