Политика В США запретили до конца года брать на работу иностранных граждан

2020-06-24 08:39 489

Дональд Трамп вводит временный запрет на въезд многим категориям иностранных рабочих и ограничивает выдачу иммиграционных виз до конца года.

"Соединенные Штаты сталкиваются с потенциально затяжным восстановление экономики с постоянно высоким уровнем безработицы, если предложение рабочей силы превышает спрос на рабочую силу. Следовательно, я приостановил на 60 дней въезд иностранцев в качестве иммигрантов с некоторыми исключениями", - указано в указе президента, обнародованном Белым домом.

Запрет распространяет ранее введенные ограничения на рабочие визы, которыми пользуются многие компании, в частности, в сфере технологий, ландшафтных услуг и лесной промышленности. К этим категориям не относятся сельскохозяйственные рабочие, работники здравоохранения и работники общественного питания, а также некоторые другие группы временного персонала. Ограничительные меры будут применяться только к заявителям, желающим приехать в Соединенные Штаты, а не к работникам, которые уже находятся на территории страны.

Согласно оценкам администрации Трампа, ограничения не позволят иностранцам получить 525 тыс. рабочих мест.

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