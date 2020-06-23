Коронавирус Украина оказалась в красной зоне стран с COVID-19

2020-06-23 18:30 384
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Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон, которые характеризуют эпидемситуацию с коронавирусом. Об этом сообщили в Государственном агентстве развития туризма в соцсети.

Согласно обнародованным данным, Украина входит в список стран красной зоны, так как заболеваемость COVID-19 в стране превысила 40 случаев в сутки на 100 000 населения. При этом Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в зеленой зоне.

Также указано, что прибывающие из стран красной зоны в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением Действуй дома. При этом прибывающие из стран зеленой зоны не должны проходить обсервацию, однако обязаны иметь страховку, покрывающую расходы на обсервацию и лечение COVID-19.

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