Коронавирус "Депутатов штрафовать нельзя": нарушители карантина спрятались от полиции в Раде

2020-06-23 19:00 402

В Верховную Раду отказались пускать полицейских, прибывших для составления протоколов за нарушение народными депутатами правил карантина

Такое заявление в эфире канала "Украина 24" сделал нардеп от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, некоторые депутаты на пленарных заседаниях игнорируют правила карантина, в частности не носят медицинские маски.

"Я лично подходил к спикеру парламента в четверг и просил его вызвать полицию, чтобы наложить штрафы. К сожалению, есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребнадзором в помещение Верховной Рады. Я считаю, что это надо исправлять", - заявил Радуцкий.

Такое поведение народных избранников не понравилась украинцам. В сети поднялась буря возмущения из-за наплевательского отношения к карантинным мерам с их стороны.

"Депутатов миллионеров нельзя штрафовать, а народ обязательно!! Совесть у вас есть?", "Так какого х**на они этот карантин продолжают, если сами правил не придерживаются???", "Не на всех масочки налезают", "Ну, если Раде можно забить на полицию - народу тем более", - писали в недовольные украинцы.

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