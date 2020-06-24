В каких областях Украины Минздрав добивается ужесточения карантина

Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в трех областях из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Как сообщил главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко, относительно возможности введения более жестких ограничений наиболее критическая ситуация в западных регионах.
"В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
Также Ляшко заявил о необходимости увольнения руководства департамента здравоохранения львовской облосадминистрации.
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