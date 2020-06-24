Коронавирус Украина побила антирекорд по числу зараженных за сутки

2020-06-24 09:40 231
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Украина поставила новый антирекорд по суточному числу инфицированных коронавирусом. За последние сутки коронавирусом Covid-19 заразились 940 человек, сообщает СНБО.

"Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная! Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - число заболевших увеличилось в три раза. Помните: 940 — это не просто цифры. За каждой из них — жизнь человека", - отметили в ведомстве.

Всего в Украине на данный момент заболели 39 тысяч 14 человек.

В МОЗ советуют соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски и дезинфекторы.

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